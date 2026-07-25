В Кировке Курской области детям рассказали о национальных блюдах России

Мероприятие «Национальные кухни России: праздник вкуса и гостеприимства» состоялось 19 июля в библиотеке в деревне Кировке Курской области при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Тимского района.
Заведующая филиалом № 7 Кировской сельской библиотеки Елена Шаталова рассказала об увлекательном мире кулинарных традиций России. Выступление было посвящено разным блюдам: от наваристых щей и борщей до румяных пирогов и ароматных пельменей. В ходе мероприятия ребята узнали о способах приготовления блюд — в русской печи, в тандыре, на костре и других.
В завершении встречи дети угощались традиционным русским блюдом — яблочным пирогом, который испекла заведующая библиотекой. Елена Шаталова отметила, что национальные кухни России — это не только гастрономический источник удовольствия, но и возможность познакомиться с культурой и традициями своей страны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.