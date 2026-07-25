В Кировке Курской области детям рассказали о национальных блюдах России

Заведующая филиалом № 7 Кировской сельской библиотеки Елена Шаталова рассказала об увлекательном мире кулинарных традиций России. Выступление было посвящено разным блюдам: от наваристых щей и борщей до румяных пирогов и ароматных пельменей. В ходе мероприятия ребята узнали о способах приготовления блюд — в русской печи, в тандыре, на костре и других.