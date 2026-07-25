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Студентам-сиротам не выдали одежду и не оплатили проезд в Жамбылской области

В Жамбылской области были нарушены права студентов-сирот. Им не выдали одежду и не оплатили проезд. В дело вмешалась прокуратура, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по результатам проведенного анализа выявлены нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Байзакском колледже № 3 Жамбылской области.

«Установлено, что семи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также одному студенту с инвалидностью, не обеспечено предоставление социальных гарантий, предусмотренных законодательством. В частности, указанным студентам не были предоставлены путевки на отдых в период каникул, не возмещены расходы на проезд и выплата суточных, не обеспечено предоставление одежды, а также не выплачена единовременная социальная помощь в размере двух месячных расчетных показателей», — говорится в сообщении.

По выявленным нарушениям в адрес руководства колледжа внесен акт прокурорского надзора. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, а права студентов восстановлены в полном объеме.