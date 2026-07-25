В Абрау-Дюрсо состоится пятый фестиваль «Лайт Уикенд»

Пятый фестиваль «Лайт Уикенд» пройдет 1 августа в селе Абрау-Дюрсо Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Каждый год фестиваль собирает на одной сцене артистов, чьи песни становятся саундтреками этого лета, а сам курорт — местом притяжения для тех, кто ценит музыку, гастрономию и яркие впечатления. В этом году в числе главных звезд — популярные российские исполнители. Например, там выступят МОТ, Лолита, DJ MUWIN, а также специальные гости фестиваля. На площадке будут работать гастрономические корнеры с локальными блюдами.
«Курорт Абрау-Дюрсо является одним из важных объектов, отвечающих за туристский поток Краснодарского края, и предлагает своим гостям разнообразные направления туризма: экскурсионный, эногастрономический, MICE (деловой), спортивно-развлекательный, оздоровительный, винный, пляжный и многие другие. На территории Абрау-Дюрсо проводятся эногастрономические фестивали и деловые мероприятия, парусные регаты и театральные представления», — отметили в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.