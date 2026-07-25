В Абрау-Дюрсо состоится пятый фестиваль «Лайт Уикенд»

Каждый год фестиваль собирает на одной сцене артистов, чьи песни становятся саундтреками этого лета, а сам курорт — местом притяжения для тех, кто ценит музыку, гастрономию и яркие впечатления. В этом году в числе главных звезд — популярные российские исполнители. Например, там выступят МОТ, Лолита, DJ MUWIN, а также специальные гости фестиваля. На площадке будут работать гастрономические корнеры с локальными блюдами.