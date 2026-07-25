За сутки на Дону спасатели потушили 19 пожаров

За 24 июля пожарные в Ростовской области ликвидировали десять пожаров на различных объектах, четыре возгорания сухой травы и пять пожаров мусора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Кроме того, огнеборцы выезжали на три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых удалось спасти трёх человек. Всего для устранения последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы 172 сотрудника и 43 машины спецтехники.
В ведомстве напомнили: при начинающемся пожаре не стоит рисковать жизнью, пытаясь справиться с огнём самостоятельно. При любой угрозе нужно сразу уйти в безопасное место и вызвать спасателей по номерам 101 или 112.
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