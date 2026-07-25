Мемориальный музей Валерия Чкалова вновь открылся в Нижегородской области

Реставрация исторического дома, где родился Валерий Чкалов, стала первой столь масштабной за последние десятилетия. Работы проходили в два этапа. Сначала специалисты выполнили противоаварийные мероприятия и благоустроили территорию, а затем восстановили фасады, внутренние помещения, кровлю, печи, деревянный декор, окна, двери и полы. На эти цели из областного и местного бюджетов направили более 64,6 миллиона рублей.