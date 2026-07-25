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Волгоградский бензин АИ-95 претендует на звание лучшего в России

В Волгограде назвали победителей конкурса «100 лучших товаров России». Как.

В Волгограде назвали победителей конкурса «100 лучших товаров России». Как сообщили в облкомторге, в федеральном этапе смотра примут участие 19 организаций региона — как постоянные, так и новые участники. Среди них: АО «Себряковцемент», который представит сульфатостойкий портландцемент; АО «Спецнефтематериалы» (песок кварцевый фракционный); ООО «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка» — автомобильный бензин АИ 95 К5. Впервые региональным победителем стала мастер народных художественных промыслов Волгоградской области и предприниматель ИП Сюсина Татьяна Анатольевна из города Камышин — она представит авторскую текстильную сувенирную куклу под маркой «Дмитриевская игрушка».

Напомним, победители федерального этапа получают особое преимущество. В течение двух лет они вправе маркировать свою продукцию специальным товарным знаком «100 лучших товаров России».

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