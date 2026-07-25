Румынский истребитель F-16 сбил второй БПЛА в воздушном пространстве страны

Румынский истребитель F-16 сбил второй беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в Министерстве обороны Румынии.
«Два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии, находившиеся в боевой службе воздушной полиции, перехватили воздушную цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации», — сказано в сообщении военного ведомства.
Напомним, днем ранее, 24 июля, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. При этом, как отметил глава государства, пилот стрелял без риска, так как территория была необитаема.
Ранее власти Румынии обратились к украинским властям с просьбой программировать дроны на самоуничтожение в случае залета на территорию страны или в ее территориальные воды. Это было связано с тем, что месяцем ранее безэкипажный катер Украины взорвался в порту Констанца.