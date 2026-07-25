Появились кадры с Пугачевой и Галкиным* на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

15 июля Лайма Вайкуле рассказала, что встречается с Аллой Пугачевой в Юрмале почти каждый день. Они занимаются спортом, проветривают голову и «успокаивают сердце», чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на «несправедливые вещи вокруг».