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Появились кадры с Пугачевой и Галкиным* на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Певица Алла Пугачева и ее супруг, телеведущий Максим Галкин* посетили музыкальный фестиваль артистки Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala в Латвии. Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях посетители мероприятия.

Певица Алла Пугачева и ее супруг, телеведущий Максим Галкин* посетили музыкальный фестиваль артистки Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala в Латвии. Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях посетители мероприятия.

На снимках знаменитость предстала в белом берете, широких брюках и сером жакете. Свой образ она дополнила ярким макияжем со стрелками. Очевидцы отметили, что у нее остался шрам на подбородке после недавнего удаления импланта.

Ее муж выбрал для мероприятия белый костюм, на шею он надел две золотые цепочки, а на руках было много браслетов.

По информации Voice, телеведущему не понравилось поведение фотографов, которые близко подошли к нему с исполнительницей.

— Что ж вы так прямо… Та отойдите! Это же будет вот такое лицо! — цитирует Галкина* издание.

15 июля Лайма Вайкуле рассказала, что встречается с Аллой Пугачевой в Юрмале почти каждый день. Они занимаются спортом, проветривают голову и «успокаивают сердце», чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на «несправедливые вещи вокруг».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

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