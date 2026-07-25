Сон с открытыми глазами: почему врачи работают сутками

24 часа длятся смены на скорой помощи, в роддомах и реанимации — почти везде, где оказывают неотложную помощь. Но и в терапевтическом отделении доктор должен находиться круглые сутки. Если врач дежурит на своем рабочем месте, то утром он не спешит домой, а остается на обычную смену. Тогда время его непрерывной работы составляет 32 часа.
На днях один из профессиональных сервисов попытался узнать отношение врачей к такому графику. Попутно выяснилось, что почти 40 процентов опрошенных берут минимум шесть суточных смен в месяц (некоторые — больше 10). Лишь каждый десятый чувствует себя нормально и не жалуется на недосып. Половина врачей устают, зевают, но сохраняют способность принимать адекватные решения. Треть жалуется на спутанность мыслей в конце смены, а семь процентов — на провалы в памяти, ощущение нереальности происходящего и «микросон с открытыми глазами». Надо ли говорить, что при таком состоянии психики вероятность врачебной ошибки резко увеличивается?
Почему же в российском здравоохранении суточные дежурства в порядке вещей? Почему молчат профсоюзы медицинских работников?
Дело в совпадении интересов сотрудников и администрации медицинских учреждений. Ведь в принципе график «сутки через трое» удобен. Для врачей в глубинке, где зарплаты невысоки, дополнительные дежурства — зачастую единственная возможность получать больше, оплачивать ипотеку или учебу детей. К тому же иногда удается немного вздремнуть, нарушая правила трудового распорядка. Чаще всего руководство закрывает на это глаза — в условиях кадрового дефицита обеспечить больницу дежурантами-совместителями очень трудно, если вообще возможно.
Никто не знает, какую цену платит общество за невольные ошибки уставших врачей. Но очевидно, что суточных смен, которые снижают уровень оказания медицинской помощи, быть не должно. С этим согласны и большинство опрошенных сервисом докторов, правда, при условии сохранения дохода. Сегодня, когда в здравоохранении не хватает 23,3 тысячи врачей, принятие законодательного запрета на работу сутками нереально. Но для начала надо хотя бы поставить такую задачу. В отличие от меняющихся кадровых возможностей, законы физиологии незыблемы.