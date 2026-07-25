Сон с открытыми глазами: почему врачи работают сутками

На днях один из профессиональных сервисов попытался узнать отношение врачей к такому графику. Попутно выяснилось, что почти 40 процентов опрошенных берут минимум шесть суточных смен в месяц (некоторые — больше 10). Лишь каждый десятый чувствует себя нормально и не жалуется на недосып. Половина врачей устают, зевают, но сохраняют способность принимать адекватные решения. Треть жалуется на спутанность мыслей в конце смены, а семь процентов — на провалы в памяти, ощущение нереальности происходящего и «микросон с открытыми глазами». Надо ли говорить, что при таком состоянии психики вероятность врачебной ошибки резко увеличивается?