Режим «Беспилотная опасность» внес изменения в расписание аэропорта Перми

Задержаны вылеты авиарейсов: ДР 6512 в Москву — с 06:10 до 11:30, EO / N4 424 в Сочи — с 07:15 до 18:10, UJ 754 в Шарм-эль-Шейх — с 07:50 до 10:00, FV 6592 в Москву — с 07:55 до 12:00, FV 6584 в Санкт-Петербург — с 14:15 до 16:15, FV 6400 в Москву — с 15:35 до 17:35, FV 6296 в Москву — с 16:00 до 18:00. Отменен авиарейс СУ 1201 «Пермь — Москва» с вылетом в 13:30.