В США случился скандал из-за санкций против России: проблемы возникли в Сенате

Законопроект предусматривает введение 100-процентных пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Такие же тарифы могут применить к пяти странам, которые, по версии американских властей, якобы помогают России обходить санкции в энергетической сфере. Решение о введении и последующей отмене пошлин предлагается оставить за Трампом.