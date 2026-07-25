Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США случился скандал из-за санкций против России: проблемы возникли в Сенате

NYT: принятие закона о санкциях США против РФ осложнилось из-за споров в Сенате.

Источник: Комсомольская правда

Принятие Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против России затягивается из-за разногласий между республиканцами и демократами. Об этом сообщает The New York Times.

Споры возникли вокруг расширения полномочий президента США Дональда Трампа. Законодатели не могут договориться, какие решения глава государства сможет принимать самостоятельно при введении и отмене ограничений.

Ранее портал Axios сообщал, что голосование по документу может состояться уже на следующей неделе. Однако разногласия в Сенате способны изменить эти планы.

Законопроект предусматривает введение 100-процентных пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Такие же тарифы могут применить к пяти странам, которые, по версии американских властей, якобы помогают России обходить санкции в энергетической сфере. Решение о введении и последующей отмене пошлин предлагается оставить за Трампом.

Ранее американские конгрессмены раскритиковали законопроект о санкциях против России. Они заявили, что документ может привести к введению пошлин против основных торговых партнеров США. Кроме того, он способен нанести ущерб американской экономике.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше