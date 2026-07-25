В США случился скандал из-за санкций против России: проблемы возникли в Сенате

Принятие Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против России затягивается из-за разногласий между республиканцами и демократами. Об этом сообщает The New York Times.
Споры возникли вокруг расширения полномочий президента США Дональда Трампа. Законодатели не могут договориться, какие решения глава государства сможет принимать самостоятельно при введении и отмене ограничений.
Ранее портал Axios сообщал, что голосование по документу может состояться уже на следующей неделе. Однако разногласия в Сенате способны изменить эти планы.
Законопроект предусматривает введение 100-процентных пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Такие же тарифы могут применить к пяти странам, которые, по версии американских властей, якобы помогают России обходить санкции в энергетической сфере. Решение о введении и последующей отмене пошлин предлагается оставить за Трампом.
Ранее американские конгрессмены раскритиковали законопроект о санкциях против России. Они заявили, что документ может привести к введению пошлин против основных торговых партнеров США. Кроме того, он способен нанести ущерб американской экономике.