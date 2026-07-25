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В Таганроге открыли именную звезду футболисту Юрию Шикунову

О становлении спортсмена рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.

В Таганроге на Аллее славы стадиона «Торпедо» открыли именную звезду в память о легенде донского футбола Юрии Шикунове. Об этом в своих соцсетях рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.

Серебряный призёр чемпионата Европы 1964 года, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Шикунов родился в Таганроге.

«Он защищал цвета таганрогского “Торпедо” и ростовского СКА, провёл в высшей лиге чемпионата СССР 215 матчей и забил 15 голов», — отметила Камбулова.

Помимо этого, под руководством Юрия Шикунова сборная РСФСР среди глухих стала чемпионом СССР в 1990 году. Его тренерская карьера включала работу в «Ростсельмаше», «Шахтёре» и наставничество для молодого поколения спортсменов.