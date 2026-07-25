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На День города в Тюмени ввели режим беспилотной опасности

В Тюменской области объявлен режим беспилотной опасности.

В Тюменской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, мера носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности жителей. Власти рекомендуют при обнаружении беспилотника немедленно укрыться в безопасном месте и сообщить об этом по телефону 112.

Режим беспилотной опасности введен в день празднования Дня города в Тюмени. Ранее аналогичные меры были объявлены в Челябинской и Свердловской областях.

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