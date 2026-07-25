Две кабинки застряли на колесе обозрения в Дзержинске из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии оставило без света южную часть Дзержинска и привело к тому, что на колесе обозрения застряли две кабинки с посетителями. Об этом рассказали в сообществе «Парки Дзержинска» в VK.
Это произошло вечером 24 июля из-за повреждения высоковольтного кабеля. Персонал хоть и ранее не сталкивался с такими ситуациями, мгновенно перевел аттракцион в ручной режим и вручную опустил кабинки на землю. Все прошло спокойно, без паники.
«Люди спустились, и мы благодарны им за спокойствие и понимание», — рассказали работники парка.
Коммунальные службы сразу приступили к устранению аварии. Электричество планировалось восстановить к 18:30 того же дня.
5 июля в Нижнем Новгороде из-за урагана столкнулись несколько кабинок канатной дороги. С тех пор ее работа приостановлена.