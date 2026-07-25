У диких сомов в США обнаружили редкий и заразный вид рака

Генетический анализ показал, что опухолевые клетки у разных рыб оказались практически идентичными и не совпадали с ДНК самих носителей. Это означает, что заболевание передается от одной особи к другой, а не возникает независимо у каждой рыбы.
По данным исследователей, необычная форма рака выявлена примерно у трети популяции рыб в озере. Опухоли поражают не только кожу, но и внутренние органы, включая печень и мозг. Ученые отмечают, что это лишь четвертый известный случай передачи раковых клеток между особями в природе.
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