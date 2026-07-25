Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На крейсере «Аврора» презентовали лимитированный «Подорожник» к юбилею ВМФ

На борту крейсера «Аврора» состоялась презентация лимитированной транспортной карты «Подорожник», посвящённой 330-летию Военно-Морского Флота России.

Источник: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Организатор перевозок"

Организаторами события совместно с Главным командованием ВМФ и Администрацией Санкт-Петербурга выступило СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьёв, председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов, а также ветераны флота и представители молодёжных организаций.

Центральным моментом встречи стала символическая активация первой юбилейной карты через транспортный валидатор под аккомпанемент военного оркестра. Новая лимитированная серия продолжает традицию создания специальных выпусков к ключевым датам в истории страны. Дизайн проездного отражает морскую историю России и подчёркивает статус Санкт-Петербурга как морской столицы.

Важным событием церемонии стала передача Главному командованию ВМФ памятного подарка для музея — уникальной коллекции карт «Подорожник», посвящённых важным историческим датам и судоходству Северо-Запада. Каждая карта отмечена особым знаком якоря.

Карта, посвящённая Военно-Морскому Флоту — дань уважения морской мощи и славной истории нашей страны. Мы убеждены, что история живёт в деталях, и этот выпуск — наш вклад в сохранение памяти о том, что город чтит своих героев и бережно относится к традициям. Для «Организатора перевозок» большая честь быть частью этого события. От всей души поздравляем военнослужащих и моряков с наступающим Днём ВМФ. Спасибо вам за силу и преданность флоту!

заявил Виталий Войнов
директор СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Официальный старт продаж новой лимитированной карты «Подорожник» состоится в воскресенье, 26 июля. Приобрести юбилейный проездной из ограниченного тиража можно будет в кассах Петербургского метрополитена и в точках продаж проездных билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок».