На крейсере «Аврора» презентовали лимитированный «Подорожник» к юбилею ВМФ

Карта, посвящённая Военно-Морскому Флоту — дань уважения морской мощи и славной истории нашей страны. Мы убеждены, что история живёт в деталях, и этот выпуск — наш вклад в сохранение памяти о том, что город чтит своих героев и бережно относится к традициям. Для «Организатора перевозок» большая честь быть частью этого события. От всей души поздравляем военнослужащих и моряков с наступающим Днём ВМФ. Спасибо вам за силу и преданность флоту!