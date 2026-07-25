В кино идет «Мужчина и женщина»: вспоминаем, как создавался этот фильм

В кинотеатрах можно застать мелодраму «Мужчина и женщина» Клода Лелуша — фильму в этом году исполнилось 60 лет, что и стало поводом для перевыпуска.
Это картина о внезапной любви между двумя людьми родилась из череды неудач — до нее фильмы Лелуша проваливались в прокате, критики и зрители их не щадили. «Мужчина и женщина» стала едва ли не финальной попыткой режиссера доказать свою состоятельность. И ему это удалось: история превратилась в достояние мирового кино, разрослась до трилогии и принесла постановщику охапку наград.
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Любовная революция.
На момент рождения замысла Клод Лелуш не только все еще начинающий кинематографист, но постановщик с дурным профессиональным шлейфом. Хотя как посмотреть. В прокате и в отзывах критиков его ранние работы беспощадно разруганы. Но именно провалившаяся «Девушка и ружья» помогает ему заполучить в будущий проект актера Жан-Луи Трентиньяна. Тот посмотрел картину, и она ему понравилась — да так, что он сам напросился к Лелушу в следующий фильм. Таковым окажется «Мужчина и женщина», как описывал его сам Трентиньян в книге «Зарубежный экран. Интервью», «история банальная и несерьезная». Сюжетно — да. Но форма ее стала революционной для жанра.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина» (1966 год).
(Фото: Les Films 13/ «A-One Films»).
Лелуш следовал съемочному принципу «синема-верите», который возник в послевоенной Италии, увлеченной неореализмом в кино, и предшествовал французской новой волне. Главная задача синема-верите — скрестить художественное с документальным, добившись максимальной реалистичности на экране. Камера не наблюдает за героями, а кружит вокруг них, какие-то сцены отсняты кустарным методом, артисты экспериментируют и импровизируют, бюджет — минимальный. В «Мужчине и женщине» все эти принципы нашли применение: оператором был сам Лелуш, сцены с автогонками снимали во время настоящего ралли, потому что Трентиньян увлекался скоростным вождением и происходил из семьи гонщиков: его дядя участвовал в «Формуле 1». Артисты вносили свои предложения, деньги были практически никакие.
Лелуш придумал эту «банальную и несерьезную историю», когда прогорел его предыдущий фильм «Великие мгновения». Договариваться о новых проектах с продюсерами, которые больше ему не верили, было сложно. Расстроенный, он сорвался на машине из Парижа в Довиль (курортный город в Нормандии), где стал свидетелем следующей картины: ранним утром женщина гуляет вдоль берега со своим ребенком. По другой версии Лелуш увидел, как ранним утром на пляж выехала спортивная машина, накатывающая круги вдоль кромки воды.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина» (1966 год).
(Фото: Les Films 13/ «A-One Films»).
Он — просто мужчина, а она — просто женщина.
Так или иначе, что-то из этого обосновалось в фабуле будущего фильма — о женщине, прогуливающейся вдоль пляжа с дочерью, и о гонщике, влюбившегося в нее так сильно, что он не испугается никаких скоростей на пути к ее сердцу.\
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«У нее девочка, у него мальчик. Оба ребенка почти ровесники и воспитываются в интернате в Довиле. Родители встречаются через посредничество детей. Таково начало любовной истории в приглушенном звучании, на фоне кино и автомобильных гонок. Возвращения в прошлое и скорость. Она слабая, ее по-прежнему преследует память о мужчине, которого она любила. Он страстно влюблен и полон решимости завоевать ее», — так описывал концепцию окрыленный замыслом Лелуш в книге «Баловень судьбы».
Кадр из фильма «Мужчина и женщина» (1966 год).
(Фото: Les Films 13/ «A-One Films»).
Продюсера Пьера Бронберже история не впечатлила, а сценаристу Пьеру Уйттерховену запала в душу. Он вместе с Лелушем написал будущий сценарий — не столько полноценный текст, сколько карту-ориентир. На площадке Лелуш находил решения в реальном времени, не цепляясь за прописанные сцены. Охотно разрешал импровизировать исполнителям главных ролей. «Эту мысль ты выскажешь в момент, который покажется тебе наиболее подходящим, а в остальном делай, что хочешь», — эти воспоминания Анук Эме о методе работы Лелуша сохранились в книге «Зарубежный экран. Интервью» (Семен Черток, 1973 год). Актриса получила роль после отказа Роми Шнайдер и по личному приглашению Трентиньяна, с ней дружившего.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина» (1966 год).
(Фото: Les Films 13/ «A-One Films»).
К слову, его творческий подход режиссера забавлял и воодушевлял своей легкостью: «Диалоги целиком импровизировались и снимались как хроника. Дублей не делали. Если казалось, что сцена неудачна, то от нее отказывались и снимали другую. В картине чувствуются свежесть и спонтанность. Но все это относится только к форме. История же банальна и несерьезна».
Сколько бы Лелуш не рассказывал о вынужденной дешевизне производства (вложил он личные средства, заработанные на халтурах — съемках тогда только возникших музыкальных видео), перед запуском фильма он как опытный коммерсант основал собственную компанию. То есть верил в проект настолько, что еще на старте верно рассудил: с потенциально хитового кино лучше всего самому собрать все сливки. Назвать компанию он сперва хотел как «Фильмы апокалипсиса» — настолько безнадежным был его взгляд на жизнь и предстоящее будущее. Нотариус, регистрирующий название, сумел отговорить постановщика, предложив достойную альтернативу с сохранением мрачной интонации. Поскольку было 13 число, их встреча состоялась в 13 часов дня в доме под номером 13, то и название компания получила «Фильмы тринадцати».
Кадр из фильма «Мужчина и женщина» (1966 год).
(Фото: Les Films 13/ «A-One Films»).
Канны, «Оскар» и любовь миллионов.
Уникальность подхода Клода Лелуша обеспечила фильму феноменальный успех. С одной стороны его автор был близок догматам зарождающейся новой волны, но с другой — неприкрыто тяготел к коммерческому кино. Ему было важно мнение зрителя, из расчета на которого он делал свои фильмы. Снятые скромными средствами, но горячими сердцами «Мужчина и женщина» вызвали невероятный зрительский отклик.
Полудокументальная манера съемки приблизила героев к зрителям, добавила им реалистичности: мужчина и женщина здесь живут не по сценарию, дышат полной грудью, искренне смущаются и словно по-настоящему теряют голову от спонтанного чувства. Речь героев, наделенная свободой рождаться по наитию, а не по команде режиссера, была живой и убедительной.
Зритель становился свидетелем рождения чего-то настоящего. Мелодрамы и прежде пускались в эксперименты с формой и подачей, но так искренне и чувственно до Лелуша запечатлеть момент рождения взаимной любви не получалось ни у кого.
Немаловажную роль сыграла и закадровая музыка Франсиса Ле. С ним Лелуша тоже свел опыт работы над «Девушкой и ружьями», в которых снимался певец Пьер Бару, познакомивший его с Ле. Режиссер вновь пошел нестандартным путем — попросил композитора написать музыку еще до начала съемок, настаивая, что в обратном случае фильм будет программировать звучание. Ле, прежде никогда так не работавший, смутился, но согласился.
Изначальная подборка написанных музыкальных тем Лелуша не впечатлила и только сыгранная в финале музыка, названная в честь картины, поразила режиссера. Она же подсказала Лелушу интонацию всего фильма: главный герой Жан-Луи Дюрок — гонщик, но история его любви с Анной Готье рождается неспешно, нота за нотой.
«Мужчина и женщина» стали большим международным хитом, прогремев даже в закрытом советском прокате, куда лента добралась спустя два года после выхода. Ее посмотрело 27,9 млн человек. Одарена картина была и престижнейшими наградами: две премии «Оскар», две награды Каннского кинофестиваля, включая гран-при, «Золотой глобус», приз британской киноакадемии BAFTA и другие. Неудивительно, что даже спустя десятилетия, оглядываясь на свою выдающуюся карьеру (на счету Лелуша свыше 60 проектов), он резюмировал: «Мужчину и женщину» я, конечно же, считаю фильмом всей своей жизни. С него начались мои признание и успех".
История вне времени.
У Фредерика Бегбедера любовь живет три года, но по версии его соотечественника Клода Лелуша у главного чувства на Земле нет срока годности и давности. В 1986 году режиссер выпустил продолжение «Мужчина и женщина. 20 лет спустя». Герои фильма вернулись в ту точку, где некогда родилась магия кино. Но Жан-Луи и Анна давно не вместе: их отношения были непродолжительными и распались из-за измен Жана-Луи. Теперь у каждого своя жизнь: он владеет автомобильным бизнесом и поглощен новым романом, она стала успешным продюсером, но ее последний фильм провалился. Анна решает попробовать оттолкнуться от себя и снять кино об их с Жаном-Луи яркой и кратковременной истории любви. Чтобы получить его согласие, она связывается с бывшим возлюбленным, с которым позже состоится их первая за 20 лет встреча.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина» (1966 год).
(Фото: Les Films 13/ «A-One Films»).
Второй фильм серии — уже более зрелый разговор многое переживших и повидавших людей, относящихся к любви без былой наивности. Это не такое романтичное кино как первый фильм, хотя и он, конечно, исключительно о любви. Лелуша интересует уже не природная романтика, а то как под ее воздействием трансформируются человек и его отношения с другими и миром. Что происходит с былыми чувствами: они угасают или перерождаются. И можно ли вернуться назад.\
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Картина уступает первой части и в то же время дополняет ее. Кого-то она возмутила — всегда горько осознавать, что дорогие сердцу герои не сберегли своих чувств, а великая история любви оказалась конечной. Другие разделили этот печальный итог: жизнь любит подкидывать сюрпризы — и не все из них приятные. Вечная любовь обитает только в сказках — любитель максимального реализма Лелуш рассудил, что в реальности бывает иначе.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина» (1966 год).
(Фото: Les Films 13/ «A-One Films»).
В 2019 году вышла финальная часть трилогии — «Мужчина и женщина: Лучшие годы». Жан-Луи Трентиньян (его не стало в 2022 году) и Анук Эме (актриса ушла из жизни в 2024-м) снова оказываются в исходной точке зарождения их любви. У Дюрока болезнь Альцгеймера (эту подробность Лелуш использовал в память о своей подруге, актрисе Анни Жирардо, страдавшей этим заболеванием), и теперь он сам живет пансионате в Довиле, где когда-то воспитывался его маленький сын. Память Жан-Луи больше не в силах хранить следы недавних событий, но бережет воспоминания о романе, случившемся полвека назад. Анна Готье живет поблизости и владеет небольшим магазином.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина» (1966 год).
(Фото: Les Films 13/ «A-One Films»).
Обеспокоенный состоянием отца сын Жана-Луи разыскивает Анну и просит навестить того. Старик сперва не узнает бывшую возлюбленную, а потому пересказывает их историю любви как незнакомке, с которой делится самым сокровенным. Вместе они предаются воспоминаниям, осознавая, что 50 лет назад пережили лучшее время своей жизни. Их отношения оказались конечны, но любовь — нет. Они по-прежнему тесно связаны друг с другом. В третьей части Лелуш позволяет чувству возникнуть уже между детьми Жан-Луи и Анны, благодаря которым они и познакомились когда-то давным-давно.
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Именно любовь побудила Клода Лелуша вернуться к самой главной истории своей творческой жизни: «В первый день съемок я сказал команде, что если назавтра мы не проснемся счастливыми, то дальше снимать не будем. И в первый же день я хотел сразу снимать дальше, прямо до конца. Вернувшись домой, сказал жене, что я счастливейший человек на свете».\
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Третий фильм серии он снял за 13 дней. С этой же цифры запустилась его продюсерская компания, и она до сих пор остается его путеводной звездой. Как и тема всеобъемлющей любви, пронизывающей время, судьбы и поколения. Можно расставаться, встречать новых людей, жить, стареть, с упоением хранить память о прожитых годах. И только одно в этой цикличности жизни остается неизменным: любовь, по библейским заветам и убежденности Лелуша, действительно, «никогда не перестает».