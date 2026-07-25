В кино идет «Мужчина и женщина»: вспоминаем, как создавался этот фильм

У Фредерика Бегбедера любовь живет три года, но по версии его соотечественника Клода Лелуша у главного чувства на Земле нет срока годности и давности. В 1986 году режиссер выпустил продолжение «Мужчина и женщина. 20 лет спустя». Герои фильма вернулись в ту точку, где некогда родилась магия кино. Но Жан-Луи и Анна давно не вместе: их отношения были непродолжительными и распались из-за измен Жана-Луи. Теперь у каждого своя жизнь: он владеет автомобильным бизнесом и поглощен новым романом, она стала успешным продюсером, но ее последний фильм провалился. Анна решает попробовать оттолкнуться от себя и снять кино об их с Жаном-Луи яркой и кратковременной истории любви. Чтобы получить его согласие, она связывается с бывшим возлюбленным, с которым позже состоится их первая за 20 лет встреча.