В Красноярском крае по инициативе жителей реализуют 353 проекта

В 2026 году в Красноярском крае по программе поддержки местных инициатив реализуют 353 проекта. На их выполнение из краевого бюджета направили более 550 млн рублей. В рамках программы, жители сами предлагают, какие объекты нужны их городу, селу или поселку: детские и спортивные площадки, благоустройство дворов, освещение, коммунальная техника и другие решения для повседневной жизни. В этом году возможности конкурса расширили. Так, впервые жители могут предлагать проекты по благоустройству территорий школ и детских садов. Каждый год жители края сами решают, что появится в их городе или селе: детская площадка, освещение в парке, техника для коммунальных нужд, — все, что влияет на повседневный комфорт. Система, в которой решение о развитии территорий принимают сами жители, — один из самых эффективных инструментов работы, — отметил губернатор Михаил Котюков. [caption id= «attachment_372266» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mkotyukov[/caption] Часть проектов этого года уже близка к завершению. В селе Васильевка Ужурского округа рядом со спортивным комплексом построили детскую площадку, чтобы получилось общее пространство для спорта и семейного отдыха. В селе Айтат Большемуртинско-Сухобузимского округа на средства программы купили трактор. Зимой его используют для уборки улиц от снега и наледи, летом — для выравнивания гравийных дорог, покоса травы и вывоза мусора. В Норильске на лыжной базе «Оль-Гуль» создают спортивно-игровую зону для детей разных возрастов, а в поселке Дубинино Шарыповского округа завершается благоустройство двора на улице Кишиневской: рабочие обновляют дорожное покрытие, делают парковку и тротуары. Напомним, что в 26 населенных пунктах Красноярского края благоустраивают новые общественные пространства.