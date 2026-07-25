В поселке Чагода Вологодской области обновят электросети до конца июля

Капитальный ремонт воздушной линии электросетей в поселке Чагода Вологодской области проводится в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить до конца июля, сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования региона.
Данная линия обеспечивает энергией около 30 объектов: частные дома и дачные участки. Вместо устаревшего провода специалисты монтируют самонесущий изолированный провод (СИП), меняют деревянные опоры на прочные железобетонные. Общая протяженность модернизируемого участка составляет 450 м. Также работники составили гибкий график, чтобы отключать электроэнергию выборочно и на самый короткий срок.
«Главное преимущество новой линии — стабильность. Она будет значительно меньше подвержена обрывам из-за непогоды, что особенно важно в наших климатических условиях», — отметили в Министерстве энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.