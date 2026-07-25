25 июля в Уфе полностью откроют мост через реку Берсувань. Работы по ремонту моста на трассе Уфа-Аэропорт завершили на 2 недели раньше срока.
Как сообщили в Минтрансе РБ, мост возле Чесноковки на оренбургской трассе откроют в субботу, сегодня. Движение удалось запустить даже раньше ускоренных ранее планов.
«Откроем и вторую полосу, обе будут доступны для проезда, ремонт закончили на две недели раньше. Пробок больше не будет», — сообщил замминистра Виктор Жульков.
Напомним, ремонт начался 1 июня и продолжится до 30 августа. Третий этап работ предусматривает работы под мостом, поэтому не мешает дорожному движению.