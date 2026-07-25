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25 июля в Уфе полностью откроют мост через реку Берсувань

Работы по ремонту моста на трассе Уфа-Аэропорт завершили на 2 недели раньше срока.

Источник: Город Уфа

25 июля в Уфе полностью откроют мост через реку Берсувань. Работы по ремонту моста на трассе Уфа-Аэропорт завершили на 2 недели раньше срока.

Как сообщили в Минтрансе РБ, мост возле Чесноковки на оренбургской трассе откроют в субботу, сегодня. Движение удалось запустить даже раньше ускоренных ранее планов.

«Откроем и вторую полосу, обе будут доступны для проезда, ремонт закончили на две недели раньше. Пробок больше не будет», — сообщил замминистра Виктор Жульков.

Напомним, ремонт начался 1 июня и продолжится до 30 августа. Третий этап работ предусматривает работы под мостом, поэтому не мешает дорожному движению.