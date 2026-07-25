В Карелии восстановили более 8000 гектаров леса

Свыше 8 тыс. га леса восстановили в Республике Карелии в ходе весенне-летнего лесокультурного сезона по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации главы региона.
Основной акцент в работах был сделан на искусственное восстановление лесов. До наступления жаркой погоды арендаторы лесных участков высадили сеянцы и посеяли семена на площади 5,5 тыс. га. Параллельно проводились мероприятия по естественному лесовосстановлению — они охватили 2,6 тыс. га. Специалисты выполнили минерализацию почвы и приняли меры по сохранению подроста.
Кроме того, арендаторы лесных участков осуществляют уход за растущими лесными культурами, проводят их дополнение и подготавливают почву под будущие посадки. Осенью возобновятся высадки сосен и елей с закрытой корневой системой. Всего в 2026 году лесовосстановительные работы планируют провести на площади 24,7 тыс. га. Качество проведенных мероприятий оценят при приемке работ в каждом лесничестве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.