В Карелии восстановили более 8000 гектаров леса

Кроме того, арендаторы лесных участков осуществляют уход за растущими лесными культурами, проводят их дополнение и подготавливают почву под будущие посадки. Осенью возобновятся высадки сосен и елей с закрытой корневой системой. Всего в 2026 году лесовосстановительные работы планируют провести на площади 24,7 тыс. га. Качество проведенных мероприятий оценят при приемке работ в каждом лесничестве.