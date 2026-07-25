В Новосибирской области усилили контроль за пожарами в лесах

В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона 2026 года произошло 48 лесных пожаров. Сейчас действующих крупных возгораний нет, однако из-за жары, высокой пожарной опасности и смога от лесных пожаров в соседних регионах риски сохраняются как минимум до конца августа.