Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области усилили контроль за пожарами в лесах

В регионе сохраняется высокая пожароопасность из-за жары и смога.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона 2026 года произошло 48 лесных пожаров. Сейчас действующих крупных возгораний нет, однако из-за жары, высокой пожарной опасности и смога от лесных пожаров в соседних регионах риски сохраняются как минимум до конца августа.

— Для контроля за ситуацией в регионе используют четырехуровневую систему мониторинга, включающую видеонаблюдение, наземное и авиационное патрулирование, а также космический контроль. Лесную охрану обеспечивают 35 камер «Лесохранитель», до конца года их число увеличат до 54, — сообщил в своих соцсетях губернатор региона Андрей Травников.

Особое внимание уделяется беспилотной авиации. В распоряжении региона находятся 12 дронов «Геоскан» с тепловизорами, способными обнаруживать скрытые очаги возгорания даже в густом дыму. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» закуплены новая лесопатрульная и грузовая техника, а также оборудование для восстановления лесов.