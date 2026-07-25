В Самарской области ремонтируют дороги к спортивным объектам

Ремонт в Самаре проведут на участке Московского шоссе, дорогу по улице Циолковского, дорога по переулку Гончарова, а также на улице Родины в Тольятти. Сейчас идет укладка верхнего слоя асфальта. Также в планах ремонт посадочных площадок.