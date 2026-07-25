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В Самарской области ремонтируют дороги к спортивным объектам

В Самарской области в рамках нацпроекта приводят в порядок дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области реализуют национальный проект «Инфраструктуры для жизни». В регионе планируют отремонтировать дороги, ведущие к спортивным объектам, об этом сообщили в областном правительстве.

«В рамках нацпроекта отремонтируют дороги к школам олимпийского резерва, стадионам, спортивным комплексам и детским секциям. В планах ремонт участка трассы “Отрадный — Богатое — Борское” и ключевые улицы в областной столице», — указали в сообщении.

Ремонт в Самаре проведут на участке Московского шоссе, дорогу по улице Циолковского, дорога по переулку Гончарова, а также на улице Родины в Тольятти. Сейчас идет укладка верхнего слоя асфальта. Также в планах ремонт посадочных площадок.