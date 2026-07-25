В Казани суд приостановил работу нелегального детского лагеря

Лагерь на базе школы «Мозайка Campus» организовало АНО ДПО «Креативные технологии». По данным ведомства, школа не была включена в реестр организаций отдыха детей и не имела обязательного санитарно-эпидемиологического заключения.
Специалисты выявили нарушения санитарных требований, в том числе несоответствие условий размещения детей, нарушения организации питьевого режима и работы пищеблока, а также прием детей без медицинских справок.
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