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В Казани суд приостановил работу нелегального детского лагеря

В Казани через суд добились приостановки на 60 суток деятельности детского лагеря, работавшего в городе без необходимых разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Источник: Magnific

Лагерь на базе школы «Мозайка Campus» организовало АНО ДПО «Креативные технологии». По данным ведомства, школа не была включена в реестр организаций отдыха детей и не имела обязательного санитарно-эпидемиологического заключения.

Специалисты выявили нарушения санитарных требований, в том числе несоответствие условий размещения детей, нарушения организации питьевого режима и работы пищеблока, а также прием детей без медицинских справок.

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