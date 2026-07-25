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В массовом ДТП в Волгограде пострадали двое детей и взрослый

В аварии пострадали трое, среди них двое детей.

Источник: Комсомольская правда

В Тракторозаводском районе Волгограда днем 24 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека, включая двоих детей. Водитель «Лады Гранты» не рассчитал дистанцию и врезался в иномарку, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 13:50 напротив дома № 107 по улице Латошинской. 39-летний водитель отечественной легковушки ехал слишком близко к машине «Грейт Вол», которая двигалась в попутном направлении. Он не выдержал безопасную дистанцию и ударил иномарку сзади.

В результате столкновения пострадали три пассажира «Грейт Вол». Среди них оказались двое несовершеннолетних. Всех троих доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют точные обстоятельства аварии.