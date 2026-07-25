В массовом ДТП в Волгограде пострадали двое детей и взрослый

Авария случилась около 13:50 напротив дома № 107 по улице Латошинской. 39-летний водитель отечественной легковушки ехал слишком близко к машине «Грейт Вол», которая двигалась в попутном направлении. Он не выдержал безопасную дистанцию и ударил иномарку сзади.