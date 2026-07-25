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Средняя пенсия россиян выросла: какую надбавку получили неработающие

Соцфонд заявил, что средняя пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тыс. руб.

Источник: Комсомольская правда

Средняя пенсия неработающих россиян за год выросла на 1,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В июне 2026 года неработающие пенсионеры в среднем получали 25 838 рублей. За аналогичный месяц прошлого года размер выплаты составлял 24 005 рублей.

Таким образом, за год среднее пенсионное обеспечение этой категории граждан увеличилось на 1 833 рубля.

Средняя пенсия всех россиян с учетом как неработающих, так и работающих граждан в июне достигла 25 402 рублей, следует из данных Соцфонда.

Ранее стало известно, что с 1 августа в России увеличат накопительные пенсии. Их проиндексируют на 17,3%. Перерасчет проведут автоматически, обращаться с заявлением в Социальный фонд не потребуется.