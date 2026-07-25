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В селе Мошенском Новгородской области прошел фестиваль сверхлегкой авиации

Гости могли увидеть воздушные бои авиамоделей и полетать на воздушном шаре.

Фестиваль сверхлегкой авиации состоялся 11 июля в селе Мошенском Новгородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Мошенского муниципального района.

Гости могли увидеть воздушные бои авиамоделей и полетать на воздушном шаре, чтобы взглянуть на окрестности с высоты птичьего полета. Пока взрослые погружались в тонкости пилотирования, юные гости осваивали площадку «Игры народов мира». Особый интерес вызвала локация центра технического творчества «АртТех». Там можно было не только увидеть мастер-класс по управлению квадрокоптерами, но и самому попробовать собрать или поднять в воздух дрон.

Кроме того, были организованы выступления местных артистов и приглашенных музыкантов. Также на мероприятии работали торговые ряды с изделиями народных мастеров, там посетители могли приобрести уникальные сувениры.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.