В селе Мошенском Новгородской области прошел фестиваль сверхлегкой авиации

Фестиваль сверхлегкой авиации состоялся 11 июля в селе Мошенском Новгородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Мошенского муниципального района.
Гости могли увидеть воздушные бои авиамоделей и полетать на воздушном шаре, чтобы взглянуть на окрестности с высоты птичьего полета. Пока взрослые погружались в тонкости пилотирования, юные гости осваивали площадку «Игры народов мира». Особый интерес вызвала локация центра технического творчества «АртТех». Там можно было не только увидеть мастер-класс по управлению квадрокоптерами, но и самому попробовать собрать или поднять в воздух дрон.
Кроме того, были организованы выступления местных артистов и приглашенных музыкантов. Также на мероприятии работали торговые ряды с изделиями народных мастеров, там посетители могли приобрести уникальные сувениры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.