В селе Мошенском Новгородской области прошел фестиваль сверхлегкой авиации

Гости могли увидеть воздушные бои авиамоделей и полетать на воздушном шаре, чтобы взглянуть на окрестности с высоты птичьего полета. Пока взрослые погружались в тонкости пилотирования, юные гости осваивали площадку «Игры народов мира». Особый интерес вызвала локация центра технического творчества «АртТех». Там можно было не только увидеть мастер-класс по управлению квадрокоптерами, но и самому попробовать собрать или поднять в воздух дрон.