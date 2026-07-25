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Музей Чкалова открылся после реставрации в Чкаловске

В родовом доме легендарного летчика провели капитальный ремонт и впервые открыли для посетителей помещения второго этажа.

В Чкаловске Нижегородской области после комплексных ремонтно-реставрационных работ возобновил работу мемориальный музей В. П. Чкалова. Событие приурочили к 90-летию беспосадочного перелета чкаловского экипажа по маршруту Москва — остров Удд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В ходе двухлетнего ремонта в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, отреставрировали фасады, внутренние помещения, кровлю и архитектурный декор. На эти цели из областного и местного бюджетов направили более 64,6 млн рублей. Кроме того, площадки экспозиции расширили на 70 квадратных метров за счет чердака и второго этажа.

По словам губернатора Глеба Никитина, комплексное обновление позволило подарить новую жизнь историческому объекту. В музее провели полную реэкспозицию комнат первого этажа, отремонтировали старинные печи и задействовали современные интерактивные комплексы, закупленные ранее по нацпроекту «Культура».

Ранее сообщалось, что новый автомаршрут откроют к 650-летию Большого Мурашкина.