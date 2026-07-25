Музей Чкалова открылся после реставрации в Чкаловске

В ходе двухлетнего ремонта в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, отреставрировали фасады, внутренние помещения, кровлю и архитектурный декор. На эти цели из областного и местного бюджетов направили более 64,6 млн рублей. Кроме того, площадки экспозиции расширили на 70 квадратных метров за счет чердака и второго этажа.