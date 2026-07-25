Едва не утопивший подростков московский блогер попал под «уголовку»

Один из подростков не смог сохранить равновесие и опрокинулся в воду. Его спасли, но мама мальчика решила не оставлять это просто так, а пошла на личный прием к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте с заявлением о привлечении нарушителя к ответственности. Соответствующее поручение было руководителем дано.