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Едва не утопивший подростков московский блогер попал под «уголовку»

Житель столицы задержан и будет доставлен в Калининград для встречи со следователями.

Источник: Комсомольская правда

Скандальная история с покатушками по Преголе столичного блогера, едва не утопившего юных спортсменов, получила закономерное развитие.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР в отношении 29-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Что может грозить фигуранту лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

— По версии следствия, 29 июня подозреваемый, управляя арендованным маломерным судном с двумя пассажирами на борту, грубо нарушил общественный порядок и требования безопасного судовождения, — рассказали правоохранители. — Осуществляя видеосъемку, он выполнял маневры на высокой скорости, поднимая волны. В результате была создана реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетних воспитанников спортивной школы по водным видам спорта, проводивших тренировку на байдарках и каноэ.

Один из подростков не смог сохранить равновесие и опрокинулся в воду. Его спасли, но мама мальчика решила не оставлять это просто так, а пошла на личный прием к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте с заявлением о привлечении нарушителя к ответственности. Соответствующее поручение было руководителем дано.

Шутника-блогера 24 июля задержали в аэропорту «Шереметьево», не позволив улететь в Киров. Подозреваемого намерены доставить в Калининград для проведения следственных действий.

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