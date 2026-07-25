На Ямале проходит экспедиция для участников проекта «Юные геологи»

В состав делегации вошли ребята от 15 до 17 лет из Муравленко, Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и других населенных пунктов. Их наставниками стали профессиональные геологи, преподающие сейчас или ранее в ведущих вузах страны. В первые дни маршрута ребята изучили вязку туристических узлов, основы ориентирования на местности и оказания первой медицинской помощи. В ходе экспедиции юные геологи совершат поход к главному Уральскому разлому и в знаменитую Нефритовую долину.