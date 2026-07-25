На Ямале проходит экспедиция для участников проекта «Юные геологи»

Более 40 участников проекта «Юные геологи» принимают участие в экспедиции, которая проходит с 20 по 27 июля в районе массива Рай-Из Ямало-Ненецкого автономного округа. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте молодежной политики региона.
В состав делегации вошли ребята от 15 до 17 лет из Муравленко, Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и других населенных пунктов. Их наставниками стали профессиональные геологи, преподающие сейчас или ранее в ведущих вузах страны. В первые дни маршрута ребята изучили вязку туристических узлов, основы ориентирования на местности и оказания первой медицинской помощи. В ходе экспедиции юные геологи совершат поход к главному Уральскому разлому и в знаменитую Нефритовую долину.
Кроме того, участники побывают на Леднике Романтиков и увидят водопады Рай-Иза. В полевых условиях они научатся определять и отбирать минералы и горные породы, работать с геологическими инструментами и вести полевые дневники и зарисовывать горные ландшафты. На практических семинарах участники изучат редкие и охраняемые виды флоры и фауны заповедных территорий Ямала. Отдельный блок программы посвящен истории геологического освоения Полярного Урала.
В поселке Полярном ребята осмотрят стартовую площадку стратегических ракет Р-12 и узнают о масштабных советских военных учениях и испытаниях ракетных комплексов. В ходе занятия «Тайны ледников Полярного Урала» участники познакомятся с историей оледенения региона, увидят следы деятельности древних ледников и освоят методы дешифрирования космических снимков. Завершится экспедиция посещением Арктического научно-исследовательского стационара, где научные сотрудники прочитают для ребят лекции о механизмах приспособления животных к суровым условиям Субарктики и особенностях фауны Урала.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.