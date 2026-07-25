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В Бундестаге заявили об интересе третьих стран в диверсии на «Северных потоках»

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что диверсия на трубопроводах «Северные потоки» отвечала геополитическим интересам третьих стран. По его словам, целью атаки было полный разрыв связей между Германией и Россией.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что диверсия на трубопроводах «Северные потоки» отвечала геополитическим интересам третьих стран. По его словам, целью атаки было полный разрыв связей между Германией и Россией.

В интервью ТАСС господин Котре не назвал конкретные государства, но указал на их стремление изменить энергетическую карту Европы в свою пользу.

Ранее немецкая прокуратура выдвинула версию о причастности Украины к подрыву газопроводов. Следствие рассматривает эту гипотезу как одну из основных при изучении обстоятельств взрывов в сентябре 2022 года. Украинские власти настаивают на отсутствии связи между их действиями и инцидентом с трубопроводами.

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