МЧС предупреждает белорусов о грозах в субботу

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Также повышается риск гибели людей на воде при купании.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в Беларуси установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +20…+26°С.
В Минске также пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице +10…+14°С, днем воздух прогреется до +22…+24°С, а в вечернее время столбик термометра немного опустится — до +16…+19°С.