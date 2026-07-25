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МЧС предупреждает белорусов о грозах в субботу

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси в субботу, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 100% 760 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Также повышается риск гибели людей на воде при купании.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в Беларуси установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +20…+26°С.

В Минске также пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха утром будет в белорусской столице +10…+14°С, днем воздух прогреется до +22…+24°С, а в вечернее время столбик термометра немного опустится — до +16…+19°С.

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