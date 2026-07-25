В Хабаровском крае заключено более 1000 соцконтрактов

Важное изменение в правилах действует с февраля 2025 года: при расчёте нуждаемости пособие на детей не принимается в расчёт, что позволяет большему числу родителей воспользоваться мерами поддержки. Перед стартом предпринимательской деятельности или развитием хозяйства участники программы проходят оценку компетенций; при выявлении пробелов им предоставляется бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».