В Башкирии 33 человека обучились по программе «Айда в бизнес»

Обучение по программе «Айда в бизнес» за первую половину 2026 года прошли 33 жителя Республики Башкортостан по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.
Учебный план курса состоит из девяти тематических блоков, каждый из которых сопровождается видеолекцией, презентацией и тезисным конспектом. Например, слушатели изучают развитие предпринимательского мышления и ключевых компетенций, поиск бизнес-идей, составление бизнес-плана, создание продукта, продуктовой линейки, настройка каналов сбыта, цифровой маркетинг, построение финансовой модели предприятия и другие темы. По итогам аттестации участникам вручается сертификат.
«Ключевая задача программы “Айда в бизнес” — сформировать у начинающих предпринимателей базовые компетенции в области предпринимательской деятельности. Благодаря полученным навыкам выпускники смогут запустить успешное предприятие и избежать финансовых потерь на старте», — подчеркнула министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.