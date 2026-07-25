В Емельяновском округе загорелись столкнувшиеся автомобили

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Емельяновском муниципальном округе Красноярского края.
По предварительной информации, сегодня ночью на 735 км автодороги Р-255 «Сибирь» 30-летний водитель Skoda Octavia, двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Scania с полуприцепом, которым управлял 58-летний мужчина. После столкновения обе машины загорелись.
В результате ДТП водитель Skoda Octavia от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Полицейские установили, что мужчина был не пристегнут ремнем безопасности.
По факту ДТП проводится доследственная проверка в рамках УПК РФ.