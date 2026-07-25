В Емельяновском округе загорелись столкнувшиеся автомобили

По предварительной информации, сегодня ночью на 735 км автодороги Р-255 «Сибирь» 30-летний водитель Skoda Octavia, двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Scania с полуприцепом, которым управлял 58-летний мужчина. После столкновения обе машины загорелись.