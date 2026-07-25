Второй день винного фестиваля проходит в Волгограде

Сотни волгоградцев и гостей города накануне, 24 июля, побывали на открытии винного фестиваля на главной арене города. Ради такого случая на спортивном объекте на время перестал действовать сухой закон, и посетители Волга-Дон ВИН Феста могли продегустировать более 500 различных марок «напитка Богов».
На фестивале свою продукцию представили около 60 виноделен из российских регионов. К вину прилагались изысканные сыры, шоколад, сочные фрукты и даже бутерброды с черной икрой. В рамках фестиваля представят также 30 гастрономических и тематических проектов, а виноделы проведут мастер-классы.
Гости признавались, что получили огромное удовольствие от фестиваля.
— Даже не ожидал, сколько обалденного вина существует на свете. Но попробовать все было не в наших с супругой силах, — улыбается волгоградец Станислав.
— Я в полном восторге. Особенно нравится здесь атмосфера — женщины в шляпках, галантные мужчины, — делится Анастасия.
Винный фестиваль продолжится и сегодня, 25 июля. Так что у тех, кто еще не успел посетить винную феерию, такая возможность еще есть.
Фото Андрея Поручаева.