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Второй день винного фестиваля проходит в Волгограде

Сотни волгоградцев и гостей города накануне, 24 июля, побывали на.

Сотни волгоградцев и гостей города накануне, 24 июля, побывали на открытии винного фестиваля на главной арене города. Ради такого случая на спортивном объекте на время перестал действовать сухой закон, и посетители Волга-Дон ВИН Феста могли продегустировать более 500 различных марок «напитка Богов».

На фестивале свою продукцию представили около 60 виноделен из российских регионов. К вину прилагались изысканные сыры, шоколад, сочные фрукты и даже бутерброды с черной икрой. В рамках фестиваля представят также 30 гастрономических и тематических проектов, а виноделы проведут мастер-классы.

Гости признавались, что получили огромное удовольствие от фестиваля.

— Даже не ожидал, сколько обалденного вина существует на свете. Но попробовать все было не в наших с супругой силах, — улыбается волгоградец Станислав.

— Я в полном восторге. Особенно нравится здесь атмосфера — женщины в шляпках, галантные мужчины, — делится Анастасия.

Винный фестиваль продолжится и сегодня, 25 июля. Так что у тех, кто еще не успел посетить винную феерию, такая возможность еще есть.

Фото Андрея Поручаева.