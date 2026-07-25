Второй день винного фестиваля проходит в Волгограде

На фестивале свою продукцию представили около 60 виноделен из российских регионов. К вину прилагались изысканные сыры, шоколад, сочные фрукты и даже бутерброды с черной икрой. В рамках фестиваля представят также 30 гастрономических и тематических проектов, а виноделы проведут мастер-классы.