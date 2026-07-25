В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность»

Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии режима «Беспилотная опасность». Режимы действовал 25 июля в Пермском крае два часа — с 07:30 до 12:15.
Росавиация одновременно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь». Действие временных ограничений привело к массовым задержкам авиарейсов.
Небо над Прикамьем защищали система ПВО Минобороны РФ и территориальные мобильные огневые группы.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше