Проезд по Зеленскому съезду частично ограничат 25 и 26 июля в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на два дня частично ограничат движение транспорта по Зеленскому съезду. Изменения будут действовать с 9:00 до 18:00 25 июля и в это же время 26 июля. На участке дороги временно закроют одну полосу, ведущую на подъем к площади Минина и Пожарского. При этом движение в направлении от площади Минина и Пожарского будет сохранено, сообщили в пресс-службе городской администрации.