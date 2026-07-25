Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт предсказал Калининградской области резкий рост туристического потока летом 2026 года

Регион войдёт в число лидеров в России наряду с Карелией.

Источник: Клопс.ru

Калининградская область летом 2026 года войдёт в число регионов России с самым высоким темпом роста туристического потока. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

«Самый высокий темп роста турпотока этим летом будет наблюдаться в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии, Калининградской области», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил высокие показатели турпотока в регионы Северного Кавказа, Зауралье и на Байкал.

В Калининградской области снижение туристического потока в сегменте организованного туризма составляет порядка 40%.