Эксперт предсказал Калининградской области резкий рост туристического потока летом 2026 года

Калининградская область летом 2026 года войдёт в число регионов России с самым высоким темпом роста туристического потока. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.