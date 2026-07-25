Эксперт предсказал Калининградской области резкий рост туристического потока летом 2026 года

Калининградская область летом 2026 года войдёт в число регионов России с самым высоким темпом роста туристического потока. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.
«Самый высокий темп роста турпотока этим летом будет наблюдаться в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии, Калининградской области», — подчеркнул он.
Эксперт также отметил высокие показатели турпотока в регионы Северного Кавказа, Зауралье и на Байкал.
В Калининградской области снижение туристического потока в сегменте организованного туризма составляет порядка 40%.