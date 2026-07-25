Армянский регулятор заявил, что проверки молочной продукции не выявили нарушений

В Армении отвергли претензии Россельхознадзора к местной молочной продукции. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов заявил, что проверки не выявили нарушений. Ранее российское ведомство ограничило с 27 июля ввоз и транзит всей молочной продукции из республики, отметив, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей. Тем временем в Армении идут протесты аграриев, которые уже несут многомиллионные потери. Что говорят эксперты о причинах кризиса и как на ситуацию реагирует Евросоюз — в материале «Газеты.Ru».