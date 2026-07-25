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Зону карантина по бешенству расширили в Октябрьском районе Красноярска

Карантин будет действовать до 19 сентября.

В Октябрьском районе Красноярска введён новый карантин по бешенству животных. Вице-губернатор подписал указ об ограничениях на улице Карбышева — в доме № 2.

Карантин будет действовать до 19 сентября. В зоне ограничений запрещены ввоз и вывоз животных, проведение любых мероприятий с ними, а также посещение дома посторонними. Радиус карантинной зоны — 1 километр.

Напомним, в конце июня аналогичный карантин объявили в доме № 3 на улице Тотмина — буквально в ста метрах от нового очага. Тогда радиус зоны составлял 500 метров.