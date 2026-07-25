Как распознать скрытый инфаркт у пожилых людей?

Симптомами являются слабость, потливость и боль в спине вместо боли в груди.
Гериатр Олег Матвеев рассказал о том, как распознать ишемическую болезнь сердца (ИБС).
Если сердце не болит, это не значит, что у вас не развивается ИБС, подчёркивает врач.
Если вам больше 65 лет и вы страдаете сахарным диабетом, то такая болезнь и даже инфаркт могут протекать без классической боли за грудиной. Причина в том, что с возрастом чувствительность нервных окончаний снижается, плюс даёт себя знать диабетическая нейропатия. Болевые сигналы от сердца просто не доходят до мозга.
Потому вот на что важно обратить внимание: во-первых, на ноющие боли в спине, одышку, когда вы не можете без перерывов подняться по лестнице.
Слабость, которая преследует целый день, — тоже повод насторожиться, равно как и боль в желудке, тошнота, потливость, холодный пот, чувство тревоги. Если же дело дошло до головокружения или обморока — это может быть признаком нарушения ритма или снижения мозгового кровотока из-за слабой работы сердца.
Потому, если вдруг пожилой человек внезапно стал слабым, бледным, покрылся потом, жалуется на неясное недомогание, не ждите боли в сердце. Вызовите скорую, скажите так: «Пожилой, подозрение на инфаркт». Помните, что в таком случае промедление может стоить жизни. Не давайте никаких лекарств. Если же состояние было временным, всё равно обследуйтесь у кардиолога.