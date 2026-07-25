Как распознать скрытый инфаркт у пожилых людей?

Если вам больше 65 лет и вы страдаете сахарным диабетом, то такая болезнь и даже инфаркт могут протекать без классической боли за грудиной. Причина в том, что с возрастом чувствительность нервных окончаний снижается, плюс даёт себя знать диабетическая нейропатия. Болевые сигналы от сердца просто не доходят до мозга.