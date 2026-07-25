Как отметил 30-летний юбилей оркестр имени Калинина в Волгограде?

В составе оркестра 45 музыкантов, выпускников Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Ростовской консерваторий, Воронежской академии искусств и ВГИИК. В разные годы вместе с филармоническим оркестром выходили на сцену вокалисты Елена Образцова и Леонид Сметанников, Алексей Ведерников и Юрий Богатиков, Александр Градский и солисты—инструменталисты, чьи имена известны во всём мире.