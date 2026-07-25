Как отметил 30-летний юбилей оркестр имени Калинина в Волгограде?

За годы своего существования ОРНИ представил сотни программ с музыкой разных стилей и направлений.
Волгоградский оркестр русских народных инструментов имени Николая Калинина отметил накануне свой юбилей. Ровно 30 лет назад, 24 июля 1996 года, коллектив получил свидетельство о регистрации. Эта дата и считается официальным днём рождения прославленного творческого объединения Волгоградской филармонии.
Инициатива создания оркестра принадлежала народному артисту России, лауреату Госпремии РФ, профессору, академику Николаю Калинину. Его имя присвоили коллективу в августе 2004 года. Бессменный главный дирижёр и худрук ОРНИ — заслуженная артистка РФ, лауреат Госпремии Волгоградской области Галина Иванкова.
«Юбилей оркестра — это 30 лет любви, вдохновения и постоянного движения вперед. Эту красивую дату мы отметим праздничным концертом 14 ноября на сцене Волгоградской филармонии вместе с нашими поклонниками», — поделилась Иванкова.
В составе оркестра 45 музыкантов, выпускников Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Ростовской консерваторий, Воронежской академии искусств и ВГИИК. В разные годы вместе с филармоническим оркестром выходили на сцену вокалисты Елена Образцова и Леонид Сметанников, Алексей Ведерников и Юрий Богатиков, Александр Градский и солисты—инструменталисты, чьи имена известны во всём мире.
Волгоградские музыканты дважды гастролировали в Италии, участвовали во множестве фестивалей, конкурсов и смотров, а в 2025—2026 годах в рамках федеральной программы «Мы — Россия» выступил в десяти российских городах.
За годы своего существования оркестр представил сотни программ с музыкой разных стилей и направлений, интересных как слушателям детской музыкальной сказки, так и знатокам классики и поклонникам популярной эстрады и рок-музыки.
«Оркестр успешно доказывает, что жанр оркестровой народной музыки переживает второе рождение. Мы рады, что треть из 90-летней истории Волгоградской филармонии прожита вместе с этим прославленным коллективом», — говорит директор филармонии Михаил Ребров.