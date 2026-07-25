В Калининграде мужчину арестовали за попытку сжечь сожительницу

По версии следствия, в ночь на 22 июля в квартире на улице Александра Невского мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры облил 29-летнюю женщину жидкостью для заправки зажигалок и поджёг. Общий знакомый, находившийся в квартире, сбил пламя и спас пострадавшую.