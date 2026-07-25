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В Калининграде мужчину арестовали за попытку сжечь сожительницу

Следственный комитет предъявил обвинение 37-летнему жителю Калининграда в покушении на.

Источник: Kaliningradnews

убийство сожительницы.

По версии следствия, в ночь на 22 июля в квартире на улице Александра Невского мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры облил 29-летнюю женщину жидкостью для заправки зажигалок и поджёг. Общий знакомый, находившийся в квартире, сбил пламя и спас пострадавшую.

Обвиняемый задержан, допрошен, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября 2026 года. Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью). Ведётся расследование, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

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