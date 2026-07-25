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В Неманском районе за разбой с битами задержаны трое человек

В поселке Красное село Неманского района Калининградской области полицейские задержали троих местных жителей по.

подозрению в разбойном нападении. Инцидент произошел вечером 21 июля у автобусной остановки.

Трое мужчин с битами и шлангами напали на 39-летнего местного жителя, избили его, привели к дому и под угрозами потребовали крупную сумму денег. Не получив желаемого, они вынесли со двора сварочный аппарат, шлифовальную машинку, бензопилу и велосипед. Ущерб превысил 150 тысяч рублей.

Задержаны ранее судимый 56-летний житель поселка Лунино и двое его 18-летних подельников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Они помещены в изолятор, решается вопрос о мере пресечения.