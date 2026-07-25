В Неманском районе за разбой с битами задержаны трое человек

Трое мужчин с битами и шлангами напали на 39-летнего местного жителя, избили его, привели к дому и под угрозами потребовали крупную сумму денег. Не получив желаемого, они вынесли со двора сварочный аппарат, шлифовальную машинку, бензопилу и велосипед. Ущерб превысил 150 тысяч рублей.