Подведены итоги Медиафорума в Хабаровске

Ключевым событием стало пленарное заседание с участием губернатора Дмитрия Демешина. Глава края подчеркнул, что СМИ должны не только информировать об успехах, но и фиксировать реальные проблемы, с которыми сталкиваются жители. Также на повестке стояла тема противодействия фейкам: по словам губернатора, главным оружием против дезинформации остаются правда и единство. Депутат Госдумы Максим Иванов отметил, что публикации и обращения граждан нередко становятся сигналом для оперативного реагирования властей.