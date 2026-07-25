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ГАИ усилит контроль во время проведения фестиваля в Браславе

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах в выходные дни, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«В связи с проведением крупного музыкального фестиваля в Браславском районе мобилизованы дополнительные наряды ДПС», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на ключевых автодорогах будет организована работа мотопатрулей и беспилотников, также будет осуществляться смешанный контроль за дорожным движением.

«Патрулирование аварийно-опасных участков ведется в том числе на служебных автомобилях без специальной окраски», — отметили в МВД.

В пресс-службе также сообщили, что обеспечивать безопасность и порядок на подъездах к месту проведения фестиваля также помогают сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, экипажи ГАИ Гродненской и Минской областей.

В министерстве уточнили, что наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий на дорогах. Вместе с тем будут пресекаться опасные и грубые нарушения ПДД как со стороны автолюбителей и мотоциклистов, так пешеходов и водителей средств персональной мобильности.

Музыкально-спортивный фестиваль Viva Braslav проходит в этом году с 24 по 26 июля на Центральном пляже озера Дривяты в городе Браславе.