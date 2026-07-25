ГАИ усилит контроль во время проведения фестиваля в Браславе

В министерстве уточнили, что наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий на дорогах. Вместе с тем будут пресекаться опасные и грубые нарушения ПДД как со стороны автолюбителей и мотоциклистов, так пешеходов и водителей средств персональной мобильности.