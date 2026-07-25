Инспекторы Рослесхоза начали использовать беспилотники для надзора за оборотом древесины

Сотрудники лесного надзора получили право проводить обследование объектов лесопереработки с помощью беспилотных авиационных систем. Соответствующие изменения закреплены в обновленном Положении о федеральном государственном лесном контроле. «Беспилотники позволяют вести мониторинг без непосредственного контакта с контролируемыми лицами, что делает надзор более оперативным и эффективным», — пояснил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов. С 1 октября 2026 года вступают в силу новые основания для проведения проверок. В частности, инспекторы смогут инициировать контрольные мероприятия при выявлении с помощью дистанционного мониторинга фактов хранения или переработки древесины на объектах, не зарегистрированных в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса.