Матч «Ростова» с «Оренбургом» перенесли на вечер из-за аномальной жары

Изначально встреча, которая состоится 26 июля в Оренбурге, должна была начаться в 14:30 мск. По решению президента лиги и с учетом мнения основного вещателя стартовый свисток перенесен на 19:30 мск. В РПЛ пояснили, что изменение времени связано с ожидаемой дневной жарой.