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Матч «Ростова» с «Оренбургом» перенесли на вечер из-за аномальной жары

Матч первого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Оренбургом» перенесли на вечер из-за прогноза экстремально высокой температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Источник: Коммерсантъ

Матч первого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Оренбургом» перенесли на вечер из-за прогноза экстремально высокой температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Изначально встреча, которая состоится 26 июля в Оренбурге, должна была начаться в 14:30 мск. По решению президента лиги и с учетом мнения основного вещателя стартовый свисток перенесен на 19:30 мск. В РПЛ пояснили, что изменение времени связано с ожидаемой дневной жарой.

По данным Гидрометцентра России, днем 26 июля в Оренбурге воздух прогреется до +37°C при малооблачной погоде и отсутствии осадков. По прогнозам других метеосервисов, максимальная температура может достигнуть +36…+38°C, а в отдельные часы — приблизиться к отметке +40°C.

Матч «Оренбург» — «Ростов» станет для обеих команд стартовым в новом сезоне Российской премьер-лиги.