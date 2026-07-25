Предок — чайный магнат и море легенд? Что связывает Высоцкого с Уралом

25 июля — скорбная дата для поклонников творчества Владимира Высоцкого, 46 лет со дня его смерти. Это уже на четыре года больше его стремительной жизни. Но за свои 42 года артист объехал множество стран и оставил после себя колоссальное наследие. Оказалось, что уникальные штрихи в его биографии нанёс Урал. Тут много неожиданных поворотов и связей: возможный предок — чайный магнат, эвакуация в годы войны и одна из лучших написанных песен. А ещё — множество легенд. Обо всём по порядку — в материале chel.aif.ru.
Эвакуация и неочевидные связи с Уралом.
В своё время Фёдор Достоевский написал об Омске: «грязный городишко, плоский, как блин». Эмоции понятны — писатель был там на каторге. Однако опыт, пережитый далеко за Уральскими горами, превратил его из просто хорошего писателя в великого романиста. Другой выдающийся русский, Владимир Высоцкий, в другое время и другой город, Свердловск, также будет описывать в мрачных тонах. В письме будущей жене Людмиле Абрамовой он назовёт его «хмурым». Но обстоятельства схожие. Поэт также переживал тяжёлый жизненный кризис. Именно в этот момент, по свидетельству самого Высоцкого, произойдёт важная для него встреча, которая вдохновит на создание легендарной песни.
Впрочем, знакомство будущего артиста в Уральским регионом началось значительно раньше. В 1941 году их с матерью Ниной Максимовной эвакуировали из Москвы в Чкаловскую область (сейчас Оренбургская. — Прим. ред.). Здесь их разместили в семье Крашенинниковых. Соседство с этими простыми, тяжело трудившимися людьми заложило что-то очень важное в основу характера Высоцкого.
Есть и другие связи поэта с Уралом. Как выяснилось, в Челябинске в доме на улице Российской жила его тётя. К ней несколько раз приезжал двоюродный брат Владимира Алексей — человек с непростой судьбой, некоторое время даже воспитывавшийся в семье Высоцких.
А первая жена артиста — Изольда Константиновна — после развода до самой смерти жила в Нижнем Тагиле, где служила в местном драмтеатре и была удостоена высоких наград.
Самая неожиданная возможная связь Владимира Семёновича с Уралом больше походит на легенду, но уж очень красивую. Некоторые краеведы полагают, что один из предков барда — купец 1-й гильдии, чайный магнат Пинхус Мордухович Высоцкий. В начале XX века он купил дом в Челябинске. Сегодня эта постройка на улице Пушкина, 1 является объектом культурного наследия как одно из старейших зданий города. Впрочем, документально связь Высоцкого с этим человеком не доказана. Что только добавляет красок его полумифическому образу.
Боялся радиации и стронция-90.
В осознанном возрасте — и, по всей вероятности, впервые — Высоцкий оказывается на Урале в феврале 1962 года. Он приехал в Свердловск в составе труппы Московского театра миниатюр. Они гастролировали по Уралу и Сибири со спектаклем «Путешествие вокруг смеха». Артисты выступали в филармонии.
Высоцкий поселился в номере «464» гостиницы «Большой Урал». Из Свердловска он писал письма Людмиле Абрамовой. Жаловался, что находится в подавленном настроении. И это наложило отпечаток на восприятие нового города:
«Люсик! Уже я в Екатеринбурге, то бишь в Свердловске, — делился он с будущей женой. — Уже на подъезде ощутил я влияние стронция-90, потому что запахло гарью и настроение резко ухудшилось, в самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном — мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все “миниатюрные” артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки. Поселили в гостинице “Большой Урал” в маленький номер с мизерными удобствами и с новым артистом Рудиным (бывший Зильберштейн). Он — ничего себе — тихий, слушает песни и не пахнет майором (вероятно Высоцкий предполагал, что к нему в номер могли подселить переодетого силовика для слежки за ним. — Прим. ред). Скоро пойдем на спектакль».
Ещё он рассказывал, что в дороге играл на гитаре и исполнял песню «Татуировка» (многие считают её одной из первых у поэта). Был и шефский спектакль — для зенитчиков, которые в 1960 году сбили над Свердловском американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса.
Но гастроли завершились досрочно. По одной из версий, Высоцкий поклялся режиссёру не пить, но сорвался — и его уволили с формулировкой «за полное отсутствие чувства юмора». Последнюю версию, кстати, уже развеял один из очевидцев тех событий — формулировка, разумеется, была другой. Есть и иная версия: один из постояльцев гостиницы пожаловался на шум из номера Высоцкого, началось разбирательство, поэт вспылил и уехал сам.
На Урале Высоцкого впервые показали по ТВ.
Второй и последний раз он вернётся в Свердловск всего через несколько месяцев. После ухода из Театра миниатюр Высоцкий устроился в Театр имени Пушкина. И уже в июле 1962 года труппа приехала в Свердловск на гастроли. На этот раз всё прошло успешнее: за десять дней актёр сыграл в 17 спектаклях и получил свою первую большую роль. Кстати, именно в Свердловске он написал одну из песен так называемого «блатного» цикла — «Весна ещё в начале». А ещё во время этих гастролей отрывок из «Дневника женщины» показали по местному телевидению — это стало первым появлением Высоцкого на телеэкране.
Ему на тот момент всего 24 года. Он задействован в небольших ролях. Однако как исполнитель уже набирает огромную популярность, залы ломятся от желающих послушать его выступления. Но в силу времени, концерты проводятся полулегально. И отсюда множество новых мифов вокруг выступлений барда, сотканных из полуправды, анекдотов и впечатлений очевидцев событий.
Например, рассказывают, что в период с 1965 по 1970 год Высоцкий якобы снова побывал в городе: студенты узнали, что он ждёт пересадки в аэропорту, приехали и буквально на руках унесли его на небольшой концерт в своём общежитии. Однако биографы поэта относятся к этой истории скептически: подтверждений в архивах, газетах или воспоминаниях надёжных свидетелей нет. Скорее всего, это красивая студенческая байка.
Выступал ли Высоцкий в легендарном челябинском Политехе?
Также много легенд вокруг выступлений Высоцкого в Челябинске. Большую исследовательскую работу, посвящённую возможным визитам поэта сюда провёл Марк Цибульский, выпустивший книгу на эту тему. Впрочем, сам автор просто рассказывает об основных версиях и том, как пытался их проверить, не настаивая однозначно на их абсолютной точности.
Особенно часто вспоминают клуб Челябинского политехнического института (ныне ЮУрГУ). По рассказам старожилов, в 1960—1970-е годы там проходили встречи с артистами и поэтами, и Высоцкий мог там выступать. Документальных подтверждений (афиш, протоколов, билетов) практически нет, зато сохранились устные рассказы, письма и косвенные свидетельства, которые делают эту версию правдоподобной.
Почему легенд так много? Всё дело в том, что в 1960—1970-е Высоцкий часто выступал на закрытых площадках — в НИИ, вузах, заводских ДК, без афиш и официальной рекламы. Отсюда и дефицит документальных доказательств. Также вес версиям придаёт близость к другим точкам гастрольно 1ef4 й карты. Высоцкий бывал в Свердловске, а Челябинск находится сравнительно недалеко, поэтому версия о «заскочил и спел» звучит правдоподобно. Ну и, конечно, главный двигатель таких легенд — сильный запрос на «своего» Высоцкого. Поэт, который поёт о мужестве, риске и совести так, что пробирало до мурашек, был особенно близок уральцам.
Марк Цибульский выделяет три возможных периода, когда Высоцкий мог побывать в Челябинске. Первый — всё тот же июль 1962 года. В газете «Челябинский рабочий» сохранились анонсы гастролей Театра миниатюр. И, может быть, Высоцкий не покинул труппу, а всё-таки доиграл последние спектакли тура? А упоминаний о нём в прессе того времени нет, потому что он был задействован просто в массовке. Исследователь даже нашёл два свидетельства очевидцев, подтверждающих присутствие актёра в городе в этот период.
Ещё одна дата, которая обсуждается поклонниками Высоцкого, — март 1968 года. Здесь Марк Цыбульский приводит конкретное воспоминание. Читательница Любовь Шимова после публикации его статьи написала исследователю: она действительно была на концерте Высоцкого в зале Культпросвет училища на улице Горького. По её словам, выступление якобы началось около 17:00, длилось примерно полтора часа, а после Высоцкий сказал, что сегодня у него ещё одно выступление.
Последний вероятный визит — в ноябре 1978 года — даже подтвердил человек, в котором сложно усомниться как в источнике. Эту версию подкрепил рассказ спартаковского хоккеиста Вячеслава Старшинова. Он вспоминал, что во время матча в Челябинске Высоцкий пришёл на игру, после они летели в Москву вместе и в самолёте у беседовали о поэзии несколько часов. На основе этого Цыбульский реконструирует цепочку: 21 ноября Высоцкий дал два концерта в Челябинске, а уже 22 ноября выступал в подмосковном Троицке.
Якобы артист выступал на сцене легендарного клуба челябинского Политеха. Однако эту версию опровергает человек, имевший к организации концертов непосредственное отношение.
«Владимир Высоцкий на сцене ЧПИ не выступал — это я могу сказать точно! — заявила в интервью chel.aif.ru директор центра творчества ЮУрГУ Ольга Градская, которая в конце семидесятых пришла работать в студенческий клуб профкома студентов ЧПИ. — Возможно, кто-то и пытался пригласить, но факта самого выступления не было».
Не вносил ясности в ситуацию даже сам поэт. Так Высоцкий на разных выступлениях рассказывал, что написал песню «А ну-ка пей-ка, кому не лень!..» или Песню про снайпера в Челябинске. А, значит, он как минимум один раз был там. Но тут есть нюанс: на другом концерте бард упоминал, что эта встреча с бывшим снайпером, вдохновившим его на эти стихи, произошла в Свердловске. То есть даже личное свидетельство артиста не даёт стопроцентной гарантии — детали могли смешаться в памяти.
Помимо клуба Политеха, в Челябинске ходили слухи о концертах в заводских ДК, общежитиях, на закрытых вечерах для творческой интеллигенции. Для эпохи, когда официальные гастроли Высоцкого были ограничены, такие «квартирники» и камерные встречи были типичны.
«Места силы Высоцкого на Урале».
Несмотря на то, что нет точных свидетельств выступлений Высоцкого в Челябинске, здесь его помнят. На улицах города даже есть два граффити с изображением артиста. Их создал художник Тимур Абдуллаев.
В Екатеринбурге появился небоскрёб «Высоцкий», где разместился музей, посвящённый Владимиру Семёновичу. Там воссоздали обстановку того самого номера «464» гостиницы «Большой Урал» и даже перенесли дверь, которой касалась рука артиста.
А перед входом в гостиницу появился один из самых пронзительных памятников Высоцкому. На нём бард изображён вместе со своей любимой — Мариной Влади.