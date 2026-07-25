Предок — чайный магнат и море легенд? Что связывает Высоцкого с Уралом

«Люсик! Уже я в Екатеринбурге, то бишь в Свердловске, — делился он с будущей женой. — Уже на подъезде ощутил я влияние стронция-90, потому что запахло гарью и настроение резко ухудшилось, в самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном — мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все “миниатюрные” артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки. Поселили в гостинице “Большой Урал” в маленький номер с мизерными удобствами и с новым артистом Рудиным (бывший Зильберштейн). Он — ничего себе — тихий, слушает песни и не пахнет майором (вероятно Высоцкий предполагал, что к нему в номер могли подселить переодетого силовика для слежки за ним. — Прим. ред). Скоро пойдем на спектакль».